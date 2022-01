Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic, Leao e Rebic | News

Arrivano buone notizie da Milanello: Ibrahimovic ha svolto l'allenamento in gruppo, così come appaiono recuperati Rebic e Leao

Buone notizie da Milanello. In vista della prossima partita del 6 gennaio contro la Roma, Pioli potrebbe contare nuovamente su Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Ante Rebic. Nella sessione odierna di allenamento, lo svedese ha svolto il lavoro interamente con il resto del gruppo. Il portoghese e il croato, dopo aver svolto la prima parte della seduta con il gruppo hanno poi proseguito con un lavoro personalizzato. Successivamente Rebic ha svolto un lavoro di tecnica, mentre Leao è rientrato in gruppo. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.