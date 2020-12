Suazo e il mancato passaggio al Milan: “Vi spiego com’è andata” / News

Milan, Suazo spiega il suo mancato arrivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – David Suazo, ex attaccante di Cagliari e Inter, ha raccontato il suo mancato passaggio al Milan nell’estate del 2007. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘FcInter1908.it’: “Sono quegli aneddoti che ti segnano e che dopo anni puoi raccontare sorridendo. L’Inter si era mossa prima di tutte, ho sempre saputo che mi volesse. In un momento delicato della trattativa, però, mi chiamò Cellino per dirmi che ero diventato un giocatore del Milan. Fu una sorpresa. Non riuscivo a dormire in quei giorni, ma alla fine riuscì a spuntarla e a rispettare la parola che avevo dato ai nerazzurri“. Ritiro a Milanello o cena… al sacco! La curiosità sul Milan >>>