Milan, per i giocatori ritiro a Milanello o cena… al sacco: la curiosità / News

Milan, cena al sacco per i giocatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di campionato per un Milan che, giovedì sera, ha chiuso il girone H di Europa League in testa alla classifica. Stessa situazione anche in Seria A, con i rossoneri che si apprestano a ricevere il Parma di Fabio Liverani. Come accade alla vigilia di ogni partita, Stefano Pioli lascia la scelta ai suoi giocatori: ritiro a Milanello oppure rientro nelle proprie abitazioni. Attenzione però ad un dettaglio curioso: ai componenti della squadra che decidono di lasciare il centro sportivo viene consegnata una cena da asporto. Il club prepara dei pratici sacchetti in cui inserisce un sugo pronto da scaldare e poi pollo o salmone. Un espediente per controllare minuziosamente l’alimentazione dei suoi, anche a distanza. Perché si sa, la perfezione deriva dalla cura dei minimi dettagli… Questa la probabile formazione del Milan: una novità sulla trequarti >>>