Milan-Parma, la probabile formazione di Pioli / News

Milan-Parma: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Un’altra partita per confermarsi primi in classifica. Milan-Parma, 11^ giornata del campionato di Serie A, si giocherà domani sera alle 20:45 a San Siro. I rossoneri a caccia di record, ma con ancora la loro stella ferma ai box. Giovedì la squadra si è qualificata ai sedicesimi di finale da prima nel girone e ora cerca di allungare in classifica anche in campionato. Stefano Pioli torna ai titolarissimi. Ecco la probabile formazione.

Tra i pali come sempre Gianluigi Donnarumma, indiscutibile. In difesa torna largo a destra Davide Calabria, mentre al centro ci saranno Matteo Gabbia e il capitano Alessio Romagnoli, coppia praticamente obbligata. A sinistra nessun dubbio, come sempre: Theo sarà ancora protagonista.

A centrocampo dopo un po’ di pausa si dovrebbe ricomporre la cerniera classica, con Franck Kessie in coppia con Ismael Bennacer, al rientro dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare quattro partite, con l’eccezione di qualche minuto di giovedì della scorsa settimana.

Sulla trequarti la grande novità rappresentata da Samu Castillejo, che ha vinto il ballottaggio con Jens Petter Hauge sulla destra. Alexis Saelemaekers fuori dalla ‘battaglia’ a sorpresa. Completeranno il reparto Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu, entrambi a riposo nella gara contro lo Sparta Praga. In attacco torna Ante Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA >>>