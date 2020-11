Stylsvig: “Brand Milan dal grande potenziale: sappiamo come sfruttarlo”

Milan, le parole di Casper Stylsvig

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (Fonte acmilan.com) “Per vincere le sfide globali, all’interno dell’attuale contesto, è necessaria una chiara visione commerciale, che porti ad operare per priorità, in modo specifico e dettagliato in ciascuna area geografica. È ciò che stiamo facendo per poter sfruttare tutto il grande potenziale del nostro brand nel mondo: AC Milan è un brand leggendario, che guarda al futuro, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo e creare nuove opportunità di valore per i partner commerciali”. E’ quanto affermato da Casper Stylsvig, Chief Revenue di AC Milan, intervenuto al World Football Summit, uno dei principali eventi di business legato al mondo del calcio, durante il panel ‘How Football Clubs Secure Partnerships Outside their Local Geographies’ , insieme a Marc Armstrong (PSG), Matthieu Fenaert (Real Valladolid) e Andrew Hampel (Legends International). Il WFS quest’anno, dal 23 al 27 novembre, ospita oltre 100 relatori provenienti da tutto il settore globale per discutere e confrontarsi sulle questioni di attualità relative al business dello sport, dagli aspetti finanziari alle problematiche dovute alla pandemia Covid-19.

Nonostante un 2020 dominato da grande incertezza e instabilità, che ha portato molte società a congelare le attività e arretrare sotto un profilo commerciale, AC Milan è riuscito a rinnovare gli accordi con partner chiave come Emirates, Banco BPM, Bioscalin, StarCasinò Sport, EA Sports e a stipulare nuove partnership strategiche come quella con Skrill. Numerose le novità, inoltre, volte a promuovere il Milan come club di riferimento tra i più moderni nello sport, nell’intrattenimento e nel lifestyle: come l’attivazione con Apple Music e TIDAL, con le playlist del Milan sulle due piattaforme di streaming musicale, lo sbarco negli esports insieme a QLASH e la ‘Action di Milan’ sugli smart speaker di Google.

Inoltre, tra gli accordi finalizzati dal Club, una grande novità degli ultimi mesi è stata la partnership con cui AC Milan ha fatto squadra insieme a Roc Nation, l’agenzia di intrattenimento globale, che quest’anno ha dato vita a due eventi digitali in live streaming che ha visto esibirsi grandi star e giovani emergenti del mondo della musica. Dopo il grande successo di ‘From Milan with Love’ dello scorso 3 maggio, il connubio AC Milan-Roc Nation ha organizzato il concerto ‘From Milan with Love: Next Gen’ dedicato alle nuove generazioni e al talento emergente: “L’evento ‘From Milan with Love: Next Gen’ – ha detto Stylsvig – è stato un successo che ha portato in vita la chiara visione del Club che investe e crede nel talento dei giovani. Abbiamo la squadra più giovane d’Europa e siamo molto attenti ai giovani che crescono nel nostro Settore Giovanile”.

