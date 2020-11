Calciomercato Milan – Svelate le cifre dello scambio Andre Silva-Rebic

Rebic-Andre Silva, ecco le cifre dello scambio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riportato dalla ‘BILD’ sono state rese note le cifre dello scambio tra Milan e Eintracht Francoforte per Ante Rebic e Andre Silva.

L’Eintracht ha pagato 3 milioni di euro André Silva, il Milan ne ha dati 5 ai tedeschi per Rebic. Di questi 5, però, 2,5 sono andati alla Fiorentina. Quindi, in sostanza, l’Eintracht ha versato 500mila euro in più rispetto a quanto incassato. Un’affare che ha fatto tutti contenti. O quasi. La Fiorentina si aspettava qualcosa di più? Nei mesi scorsi, infatti, giravano valutazioni astronomiche sia per il portoghese che per il croato, che facevano pregustare al club toscano un ricco incasso. Al contrario, il club tedesco e quello rossonero si sono accordati per una cifra molto bassa per entrambi i calciatori.

NUOVO STADIO – RICHIESTA DEL COMUNE A INTER E MILAN>>>