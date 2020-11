Nuovo Stadio: il Comune chiederà i titolari effettivi di Milan e Inter

Il Comune chiederà i titolari effettivi di Milan e Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Consiglio Comunale di Milano, in merito alla costruzione del nuovo stadio, chiederà i titolari effettivi di Milan e Inter. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, è stato approvato dal Consiglio Comunale del capoluogo lombardo un ordine del giorno in merito alla comunicazione dei titolari effettivi di Milan e Inter, in riferimento alla trattativa che è in corso tra le due società e Palazzo Marino.

