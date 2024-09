Negli ultimi giorni sono emersi, grazie alle consultazioni dei colleghi di 'Calcio & Finanza', gli stipendi di tutti i giocatori del Milan , tra i quali balza all'occhio senza ombra di dubbio Rafael Leao . Tra i calciatori rossoneri, infatti, il portoghese è quello che percepisce di più. Nella classifica della Serie A , invece, si piazza in sesta posizione. Anche se, bisogna dirlo, soprattutto negli ultimi tempi, le prestazioni non vanno di pari passo con il suo guadagno. Andiamo a vedere, però, nello specifico l'ingaggio del lusitano con tutti i dettagli più interessanti.

Stipendi Milan, Leao il più pagato: come lui anche uno scarto della Juventus

Da quanto si evince, infatti, l'ingaggio di Rafael Leao al Milan è di 5 milioni di euro netti a stagione, che al lordo sono circa 6,55 milioni di euro. La scadenza del suo contratto è prevista per giugno 2028, il che significa che i rossoneri dovranno pagare quella cifra per altre quattro stagioni. Non solo, perché emerge una curiosità interessante. In Serie A, infatti, a percepire lo stesso stipendio del lusitano sono anche tre giocatori della Juventus, ovverosia Douglas Luiz, Gleison Bremer ed Arthur Melo, oltre a Benjamin Pavard dell'Inter.