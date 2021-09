Stipendi Milan 2021-22 e Monte Ingaggi: il costo della rosa rossonera

Il Milan sta lavorando da anni per abbattere il costo del monte ingaggi dei calciatori. Ecco quanto guadagnano i rossoneri

Un Milan ambizioso, forte, giovane e sostenibile. Si potrebbe sintetizzare con questa breve frase la politica di un club che ha cambiato marcia dopo anni difficili da tutti i punti di vista. A causa della pandemia, inoltre, è necessario abbattere i costi il più possibile, ingaggi in primis. Dall'arrivo di Ivan Gazidis in poi, è questo il diktat di un club che non vuole fare il passo più lungo della gamba in termini di stipendi da concedere ai calciatori. Il monte ingaggi del Milan sfiora i 50 milioni di euro.