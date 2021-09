Stipendi Milan 2021-2022: Ibrahimovic al top, ecco chi c’è sul podio

Tra gli stipendi più alti in Serie A, quello di Zlatan Ibrahimovic è il massimo pagato dal Milan. Ecco gli altri ingaggi in casa rossonera

Zlatan Ibrahimovic si conferma al top nella classifica degli stipendi del Milan di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022. Lo ha ricordato 'Calcio & Finanza', spiegando come tutti i giocatori che compongono la rosa rossonera, insieme, sommano ingaggi netti per 50,93 milioni di euro netti a stagione. Il che si traduce, al lordo, in un monte stipendi totale per il Milan di 79,03 milioni di euro circa all'anno.