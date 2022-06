Stemma Milan: nuova proprietà, nuovo logo?

In un mondo in cui tutto va più veloce del previsto rimanere fermi è un errore madornale da non commettere. Riportando il discorso al tema Milan è facile notare come il club rossonero, negli ultimi anni, si sia dovuto adeguare ai tempi correnti. Il fondo Elliott, ad esempio, ha intrapreso un percorso che non si era mai visto dalle parti di Milanello. Una squadra sempre vincente come il Milan, che comprava i migliori calciatori in giro per il mondo, ha dovuto ingegnarsi per creare in casa i suoi campioni e scoprirli prima che diventassero tali. Tra Rafael Leao, Theo Hernandez e Sandro Tonali i riferimenti si sprecano. Un rosso di bilancio dimezzato grazie anche al grande lavoro svolto in tema sponsor, che ha favorito un pareggio di bilancio che è sempre più vicino. Cambiano i tempi, cambia la visione. Soltanto un aspetto sembra essere rimasto in pari con il passato: si tratta dello stemma.