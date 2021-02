Stella Rossa-Milan, Di Stefano: “Delusione per il pareggio già smaltita nell’aereo”

Stella Rossa-Milan, il punto di Di Stefano

Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport’, ha parlato delle sensazioni che arrivano da Milanello dopo il pareggio del Milan contro la Stella Rossa e non solo. Ecco anche qualche considerazione sul derby di domenica: “Sarà il derby di Ibrahimovic dato che contro la Stella Rossa non ha giocato. Probabilmente lo abbiamo detto anche 10 anni fa quando Donnarumma aveva 11 anni, quasi 12. Oggi sono due colonne portanti di questo Milan. La delusione di ieri per il pareggio subito nei minuti finali, sembra che il Milan l’abbia già smaltita nel volo di ritorno perché nonostante tutto, i rossoneri rimangono la sorpresa della stagione. Ieri hanno riposato diversi big in vista del derby, fra cui lo stesso Ibrahimovic, Kessie, Calabria e Calhanoglu che è entrato dopo”. Calciomercato Milan – Un talento non rinnova: Maldini ci pensa. VAI ALLA NOTIZIA >>>