Stankovic junior, che classe sui social: “#MilanMerda”. Poi rimuove il post

Stankovic junior, attacco diretto al Milan

Nel post-partita di Milan-Stella Rossa, Dejan Stankovic si è detto amareggiato per l’eliminazione dall’Europa League. L’ex nerazzurro ha fatto i complimenti alla propria squadra per l’atteggiamento nel doppio confronto contro i rossoneri con sincerità e sportività. Qualità a quanto pare sconosciute al figlio Filip che, attraverso il proprio profilo Instagram, si è congratulato in maniera particolare con papà Dejan, dicendosi fiero di lui. Fin qui niente di male, se non fosse per l’hashtag profondamente offensivo #MilanMerda a seguire. Il ragazzo, attualmente portiere della Primavera dell’Inter, ha subito rimosso il post, probabilmente accortosi della gravità della sua uscita… a vuoto. Ora occhio ai sorteggi degli ottavi di Europa League: gli avversari di Milan e Roma>>

