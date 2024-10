Stadio San Siro, domani incontro tra Sala, Inter e Milan: i dettagli

Continua il lavoro del Milan per il nuovo stadio a San Donato. I rossoneri, però, lavorano anche per la soluzione vicino all'area San Siro, in coabitazione con l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani a Roma si incontreranno rossoneri, nerazzurri, il sindaco di Milano Sala ed il ministro dei beni culturali Giuli, per parlare proprio del futuro del Meazza. Si potrebbe parlare sia di un nuovo impianto, sia per trovare una soluzione allo stesso San Siro. Resta, si legge, un interrogativo cruciale riguardante il costo della zona. Non ci sono ancora indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e questo porta a considerare diversi scenari economici che potrebbero influenzare le decisioni delle società. L'obiettivo dell'incontro, si legge, servirebbe anche per trovare un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa. LEGGI ANCHE: Youth League - Milan-Bruges: Guidi e i giovani. Ibra, Liberali: le novità