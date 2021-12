Stadio Olimpico intitolato a Rossi, approvazione della Camera

C'è l'approvazione della Camera per valutare l'intitolazione a Rossi, ex Milan, dello Stadio Olimpico di Roma: ecco tutte le ultime.

Oggi, in mattinata, la Camera dei Deputati, con il parere favorevole del Governo e con 387 voti a favore ha approvato un ordine del giorno a prima firma del parlamentare Pierantonio Zanettin, con il quale impegna il Governo a valutare la possibilità di intitolare a Paolo Rossi lo Stadio Olimpico di Roma, capitale italiana. Il campione del Mondo del 1982 ed ex Milan è scomparso circa un anno fa, a dicembre 2020. In rossonero ha giocato un anno, collezionando 26 presenze e 3 gol. Ovviamente sarebbe un orgoglio per tutta Italia che l'Olimpico venisse a lui intitolato. Eroe dei Mondiali in Spagna nel 1982 e grande campione. Queste intanto sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>