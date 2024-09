San Siro, la Soprintendenza: “Bisognerà sacrificare il secondo anello”

Modernizzazione

Le squadre intendono ridurre le dimensioni del Meazza, riconvertendolo in uno spazio che includa negozi, musei e campi per il calcio femminile, giovanile e per altri sport di base. Tornare al progetto del 2019 potrebbe essere l'ultima possibilità per impedire che Milan e Inter si trasferiscano a San Donato o Rozzano, lasciando San Siro inutilizzato. Carpani ha affermato: "Dobbiamo evitare questa situazione, sarebbe una sconfitta per tutti, inclusa la conservazione del patrimonio".