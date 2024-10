Nuovo Stadio Milan a San Donato: respinto il ricorso del WWF

Nei giorni scorsi avevamo parlato di un intoppo per il nuovo stadio del Milan a San Donato . Il WWF , infatti, aveva presentato al Tribunale Civile di Milano un ricorso contro la costruzione dell'impianto rossonero. Il WWF Martesana aveva presentato l'istanza ad inizio ottobre contrò Sportlifecity con queste motivazioni: "Non potete toccare il bosco dove volete fare lo stadio del Milan".

Stadio Milan a San Donato: arriva il responso del ricorso del WWF

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Tribunale Civile di Milano avrebbe respinto il ricorso presentato dal WWF contro la costruzione dell’impianto, avendo ritento insussistenti i presupposti per disporre qualunque genere di accertamento tecnico su quanto richiesto dall’associazione. Un ostacolo in meno per il Milan e la possibile costruzione del nuovo stadio a San Donato. LEGGI ANCHE: Milan, tornano i dubbi: chi al posto di Theo? Fonseca e le possibili scelte