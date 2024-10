'Il Cittadino' ha fatto il punto della situazione sui lavori per il nuovo stadio del Milan nell'area di San Francesco a San Donato Milanese

'Il Cittadino' oggi in edicola ha fatto il punto sui lavori per la possibile realizzazione del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI).

Nuovo Stadio Milan a San Donato, recintata l'area

Lavori che, stando al quotidiano del Sud di Milano, proseguono a ritmo serrato: in particolare, al momento, quelli per l'installazione della recinzione della lunghezza complessiva intorno ai 1500 metri dell'area acquistata dal club rossonero per lo stadio.