Squalifica Ibrahimovic, Bonan: “Una giornata? Mezza ammissione dell’errore”

Alessandro Bonan, noto conduttore di 'Sky Sport', ha parlato della squalifica di una giornata inflitta a Zlatan Ibrahimovic. Il suo pensiero

Alessandro Bonan, noto conduttore di 'Sky Sport', ha parlato della squalifica di una giornata inflitta a Zlatan Ibrahimovic. Una scelta che sa di mezza ammissione dell'arbitro Fabio Maresca. Ecco perché: "Questa mi sembra una mezza ammissione di un errore da parte dell’arbitro. Penso che l’arbitro non potesse fare marcia indietro rispetto ad un momento in cui evidentemente ha capito male. Cancellare completamente il fatto non era possibile se poi nel referto è stato aggiunto altro".Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.