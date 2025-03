Spurs Legends-Milan Glorie, sorrisi, gol e grandi giocate

( fonte: acmilan.com ) - Un'occasione speciale per rivedere in campo tanti campioni del passato amati dai tifosi di due squadre dalla grande storia. Al Tottenham Hotspur Stadium i padroni di casa delle Spurs Legends si sono imposti sul Milan Glorie in un pomeriggio di gol e spettacolo in cui il risultato finale - 6-2 per i padroni di casa - è una nota a piè di pagina. I tanti tifosi che hanno affollato lo splendido impianto londinese hanno contribuito a fare del bene, sostenendo le iniziative benefiche dei due club (nel nostro caso, Sport for Change di Fondazione Milan) e ammirando alcune giocate di pregevole fattura: un evento che i tifosi rossoneri possono rivedere, integralmente, su AC Milan Official App.

Se il risultato finale ha sorriso agli Spurs, in campo con una squadra più "giovane" e soprattutto profonda di alternative, la palma del gol più bello va indubbiamente ad Andrea Pirlo: l'ex numero 21 rossonero è andato a segno nel finale con il suo marchio di fabbrica, una splendida punizione a giro su cui il portiere avversario nulla ha potuto. Per il Milan Glorie è andato a segno anche Christian Zaccardo, a premiare un altro momento dal gusto vintage come una sgroppata sulla fascia di Marcos Cafu. Negli Spurs, invece, protagonista il beniamino dei tifosi Robbie Keane, messosi in luce per il pubblico inglese con una tripletta. Applausi per tutti, per i sorrisi regalati e per il bene fatto nel piovoso pomeriggio londinese.