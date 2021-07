Spinazzola, brutte notizie: confermata la rottura del tendine d’Achille

Le sensazioni del post Belgio-Italia sono state purtroppo confermate. Rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola

Arrivano brutte notizie per Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma, dopo uno scatto improvviso nel corso di Belgio-Italia, ha lasciato il campo in lacrime e in barella. Questa mattina il giocatore ha raggiunto la Capitale per sottoporsi agli esami del caso. La risonanza magnetica ha purtroppo confermato le sensazioni del post-partita: si tratta di una rottura sotto cutanea del tendine d'Achille sinistro. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: Tonali si taglia lo stipendio, Tadic scala posizioni