Calciomercato Milan, top news: la mossa di Tonali, Tadic prende quota

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 3 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il gran gesto di Sandro Tonali, che ha deciso di tagliarsi lo stipendio pur di restare rossonero. Operazione ormai al traguardo con il Brescia. Intanto prende quota il profilo di Dusan Tadic, duttile calciatore offensivo in forza all'Ajax. Si continua a monitorare Mike Damsgaard, con la dirigenza che continua a valutare tutti i possibili sostituti di Hakan Calhanoglu. Nelle prossime schede tutti i dettagli: articolo in continuo aggiornamento!