Spezia-Milan, Italiano: “Rigori per i rossoneri? Ecco come la penso”

Spezia-Milan, Italiano sul match e non solo

Da diverse settimane sta montando la polemica sui rigori fischiati al Milan, troppi a detta dei detrattori (QUI TUTTI GLI EPISODI). Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato proprio di questo tema, ma anche del match contro i rossoneri in programma sabato 13 febbraio alle ore 20:45. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Spezia-Milan? Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo quello che si fa in settimana. Rigori per i rossoneri? Ci vogliono anche bravura, furbizia e malizia per farsene decretare, la squadra attacca molto“. Calciomercato Milan – Testa a testa con il Napoli per un bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>