Spezia, i convocati di Semplici per il Milan: out Agudelo e Bastoni

Nella giornata di domani, sabato 13 maggio, alle ore 18:00 nella cornice dello stadio 'Alberto Picco' andrà in scena Spezia-Milan, anticipo della 35^ giornata del campionato di Serie A. Ecco di seguito la lista dei convocati di Leonardo Semplici, tecnico bianconero, per il match. Da sottolineare l'assenza di Kevin Agudelo, per squalifica, e Simone Bastoni, ancora ai box.