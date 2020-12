Sparta Praga-Milan, che numeri in casa per i cechi: la statistica / News

Sparta Praga-Milan, che numeri casalinghi per i cechi!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultimo turno di Europa League per un Milan già qualificato ai sedicesimi, ma ancora in lizza per il primo posto nel girone. Un traguardo che potrebbe arrivare solo in caso di passo falso del Lille contro il Celtic, con conseguente vittoria rossonera. Uno scenario non semplice per il Diavolo, soprattutto se si considerano i numeri casalinghi dello Sparta Praga. I cechi, infatti, hanno perso solo una delle ultime 17 gare casalinghe nella fase a gironi di Europa League (11V, 5N). A rendere ancora più complicato il quadro il dato che fa notare come lo Sparta Praga abbia perso le ultime due sfide contro avversarie italiane in competizioni UEFA (contro Milan e Inter), ma che non subisce almeno tre ko di fila contro club italiani in Europa dal 1985. Chi sarà il capitano di questa sera? Ecco tutti i dettagli >>>