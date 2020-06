SPAL-Milan, Pioli vara il turnover: ecco chi può rifiatare

MILAN NEWS – Dopo due gare consecutive in cui Stefano Pioli ha schierato gli stessi 11 dal primo minuto, contro Lecce e Roma, nel match di domani che vede di scena i rossoneri in quel di Ferrara per sfidare la SPAL, l’allenatore emiliano potrebbe optare per un turnover piuttosto importante. Il match non è assolutamente da prendere sottogamba, come ha precisato Pioli in conferenza stampa oggi pomeriggio, tuttavia gli impegni ravvicinati e il calendario complicato che si avvicina impongono alcuni cambi.

Al match del Paolo Mazza di domani sera, infatti, farà seguito quello contro la Lazio all’Olimpico e poi in successione gli impegni contro Juventus e Napoli. Insomma, impossibile pensare che giochino sempre gli stessi. Contro la SPAL, dunque, Pioli dovrà mettere mano alla sua rosa e scegliere chi sarà meritevole di una chance dal 1′.

Il più probabile destinato ad un turno di riposo è Simon Kjaer, che ha stretto i denti contro la Roma ma è uscito dolorante e zoppicante al termine della gara. Al suo posto l’unico altro centrale a disposizione di Pioli: Matteo Gabbia. Possibile anche che Davide Calabria faccia tirare il fiato ad Andrea Conti, che ormai lo ha decisamente superato nelle gerarchie.

A centrocampo Krunic insidia Kessie per una maglia da titolare, mentre Saelemaekers e Paquetà potrebbero prendere il posto di Castillejo e Bonaventura. Davanti rimangono ancora aperte le chance di vedere Ibrahimovic in campo dal primo minuto, anche se è più facile che inizi la gara dalla panchina subentrando nella ripresa. Nel caso in cui lo svedese dovesse partire titolare, allora Rebic verrebbe dirottato a sinistra. Difficile pensare ad una presenza di Leao nello starting 11. Intanto, sembra deciso il futuro di Saelemaekers: CONTINUA A LEGGERE>>>

