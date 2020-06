Calciomercato Milan – Saelemaekers, la decisione del club sul suo futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Alexis Saelemaekers sembra essere deciso. Certo, la bella prestazione contro la Roma ha aiutato, ma il Milan aveva già deciso di riscattarlo dall’Anderlecht.

I motivi? Saelemaekers ha tutti i requisiti che cerca Elliott: giovane età, ottime potenzialità e costo abbordabile. Ricordiamo che il Milan l’ha preso a gennaio dall’Anderlecht con un prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 3,7 milioni.

Un potenziale affare nel caso in cui Saelemaekers riuscisse ad esplodere, ma in ogni caso il calciatore ha già dimostrato una notevole duttilità: nelle prime apparizioni era stato impiegato alla destra della difesa, mentre nelle ultime due ha rilevato Castillejo nel tridente offensivo. Ruolo evidentemente in cui si trova a suo agio, visto che Saelemaekers ha sfoderato un'ottima prestazione contro i giallorossi.