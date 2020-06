SPAL-Milan, occasione Paquetà: il brasiliano all’esame di maturità

MILAN NEWS – Perennemente in discussione e ancora oggetto misterioso per molti. Lucas Paquetà fatica a diventare un giocatore centrale per questo Milan, nonostante le sue prime gare agli esordi in Serie A avevano colpito tutti gli esperti del settore e certamente lasciato un segno importante negli occhi dei tifosi di San Siro.

Con l’addio di Rino Gattuso, però, la parabola del brasiliano classe 1997 è cominciata subito a calare e tendere verso il basso. Con Marco Giampaolo i rapporti si sono deteriorati quasi subito, dopo le panchine e le frecciate del tecnico a Paquetà accusato di essere “troppo brasiliano”. E se con Stefano Pioli si pensava che il nazionale verdeoro si potesse riprendere ciò che parzialmente si era guadagnato la stagione scorsa, al contrario questo non è avvenuto.

Lucas Paquetà è tristemente fermo a 22 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia e nemmeno una rete segnata. In rossonero è fermo all’unica marcatura segnata lo scorso campionato a San Siro contro il Cagliari. Di lui allora si parlava in ben altri termini. Un talento che è andato scemando perché il brasiliano se non sente la fiducia fatica ad esprimersi e anche con Pioli questa c’è stata davvero in piccole quantità. Non che Paquetà abbia fatto molto per conquistarsela sia chiaro.

Contro la SPAL domani sera, però, potrebbe avere una chance dal 1′. Quella contro la Juventus il 12 giugno scorso non è stata una prestazione valutabile dal momento che il Milan è rimasto in 10 dopo appena un quarto d’ora e giocando in casa della Juventus ha dovuto impostare una gara quasi esclusivamente sulla difensiva. Contro i ferraresi, al contrario, Paquetà potrebbe far rifiatare Bonaventura e giocare largo a sinistra sulla linea dei trequartisti dietro la punta che con ogni probabilità sarà ancora Rebic con Ibrahimovic in panchina. Un’occasione che il brasiliano non dovrà assolutamente fallire.

