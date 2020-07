Spal-Milan, brusco passo indietro del Diavolo: solo Ibra dà la scossa

MILAN NEWS – Milan, era tutta un’illusione. E’ così che la Gazzetta dello Sport apre il proprio pezzo relativo a Spal-Milan, gara terminata con il risultato di 2 a 2. La squadra rossonera ritorna alle incertezze pre-coronavirus. Il pareggio finale, arrivato grazie all’autorete di Vicari, fa bene alla classifica, visto che si mantiene il settimo posto,, ma per il resto è stata una gara completamente sbagliata. Indolente l’approccio, insufficiente lo sfruttamento dell’uomo in più, considerando che la Spal ha giocato in 10 per l’espulsione di D’Alessandro.

Nel secondo tempo Pioli si è giocato la carta Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto il merito di smuovere le acque. La verità però è che il Milan è apparso un po’ svogliato e la Spal avrebbe meritato la vittoria per impegno, voglia e spirito. L’1-0 subito dai rossoneri, ad esempio, è stato piuttosto imbarazzante: tante belle statuine che di fatto hanno aspettato che Valoti depositasse il pallone in rete. Il 2-0 spallino arriva grazie uno stupendo gol di Floccari, che riesce a scavalcare Donnarumma.

Solo dopo il 2-0 il Milan si è svegliato ed è stato preso per mano da Calhanoglu e da Saelemaekers. Dopo l’espulsione di D’Alessandro inizia un’altra partita: Di Biagio si copre per difendere il vantaggio, mentre Pioli tenta il tutto per tutto inserendo Rafael Leao al posto di Calabria e arretrando Saelemaekers come terzino destro. La partita diventa a tinte rossonere, ma manca ferocia e determinazione. Il Milan è costantemente nella metà campo della Spal, ma abbandono tocchi e tocchettini senza mai essere veramente pericoloso.

A quel punto entra Zlatan Ibrahimovic, che, con la sola presenza, mina l’”eroismo” spallino. Il Milan accorcia le distanze con Rafael Leao, che sfrutta un pallone sporcato da Tomovic, mentre il 2-2 arriva grazie a un’autorete di Vicari che devia male un cross di Saelemaekers, non sempre preciso, ma continuo, arrembante. Sabato la Lazio: non ci saranno Immobile e Caicedo, ma il Milan dovrà fare molto di più. INTANTO PIOLI ANALIZZA COSA NON E’ ANDATO NELLA PARTITA DI IERI, CONTINUA A LEGGERE >>>