Spal-Milan, Pioli: “Due punti persi. Castillejo non sarà disponibile alla prossima”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Milan TV‘ la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla sconfitta: “Sono due punti persi. Recuperare il risultato all’ultimo minuto è stato importante perché abbiamo dimostrato carattere ma è chiaro che volevamo la vittoria da questa partita. Dispiace molto non esserci riusciti e, in questo senso, c’era tempo per ribaltarla nonostante i due gol di vantaggio. Abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo essere più precisi”.

Sulla prestazione della squadra: “La manovra è stata buona. Siamo arrivati facilmente a conclusione e abbiamo concesso ai nostri avversari tre tiri. La squadra ha approcciato bene la gara solo che ci siamo trovato sotto di due gol. Sono quelle giornate in cui non trovi un guizzo finale, tanti rimpalli e tanta sfortuna. Le scelte non sono state precise. I numeri, in fase offensiva, sono esagerati ma dovevamo fare molto di più. Abbiamo concesso gol facili, sopratutto nel primo. Ora rimbocchiamoci le maniche perché ci sono ancora tante partite”.

Sull’episodio dubbio in area di rigore nel finale: “Dalla panchina ho visto che la palla ha toccato la mano di Thiago Cionek. Non ho visto replay o altro ma in generale è stata una partita piena di episodi e con troppi tempi morti. Oggi sembrava che non ci fossero palloni”.

Sulle condizioni di Samu Castillejo: “Samu è dispiaciuto. Ha sentito un problema muscolare ma la diagnosi non la conosco ancora. Credo che nella prossima partita non sia disponibile”.

Sul recupero concesso e sul fischio finale anticipato: “I tempi morti sono stati eccessivi. Bisognava fare qualcosa per farci giocare un po’ di più anche perché sono sempre stato un sostenitore del tempo effettivo”. PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>