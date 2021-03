Spagna U21, Brahim Diaz salta la Repubblica Ceca per infortunio: le ultime

Brahim Diaz, trequartista del Milan, salterà il match tra Spagna e Repubblica Ceca per infortunio. Le sue condizioni fisiche

Milan in apprensione per Brahim Diaz. Secondo quanto riferisce 'AS', il trequartista rossonero sarà costretto a saltare il match tra Spagna e Repubblica Ceca, valido per l'Europeo Under 21. Il classe 1999 lamenta un gonfiore alla caviglia che continua a dargli fastidio da diversi giorni e che lo costringerà ad uno stop forzato. L'infortunio verrà valutato dal Milan nei prossimi giorni in vista dell'impegno in campionato contro la Sampdoria. Arriva la decisione sulla squalifica di Rebic: c'è l'ufficialità