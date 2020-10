BRAHIM DIAZ CONVOCATO DALLA SPAGNA U21

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’esterno del Milan Brahim Diaz è stato convocato dal Ct della Spagna under 21 De La Fuente. La nazionale iberica sarà impegnata in due gare di qualificazione all’Europeo contro Isole Far Oer e Kazakistan, rispettivamente l’8 e il 13 ottobre.

Di seguito la lista completa:

