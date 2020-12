Spagna, Luis Enrique snobba l’Italia: “Belgio e Francia più forti”

Nations League, Luis Enrique snobba l’Italia

ULTIME NOTIZIE – Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del sorteggio di Nations League che metterà la sua squadra di fronte all’Italia in semifinale dicendosi contento: “Per me la squadra migliore è il Belgio, seguita poi dalla Francia. Sono loro le due migliori per i risultati conseguiti finora. L’Italia non la conosco a fondo, so che sta attraversando un momento di cambiamento, ma ora abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro punti forti e su quelli deboli. La vittoria contro la Germania ha mostrato i nostri progressi, il nostro attacco è stato molto forte e con il possesso palla siamo riusciti a farli soffrire, ma considero i tedeschi ancora una delle favorite per la vittoria dell’Europeo”.

