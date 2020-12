Milan, Elliott ha ufficialmente il 95% di Project Redblack: il punto

MILAN NEWS – Mancava la formalità, che è arrivata adesso: Paul Singer è, attraverso il fondo Elliott, il titolare effettivo di Project Redblack, società lussemburghese cui fa capo il controllo del Milan e quindi, ovviamente, del club di via Aldo Rossi.

Questo è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo, dove viene indicato specificatamente come Paul Elliott Singer detenga in virtù del controllo il 95,73% di Project Redblack, scrive Calcio e Finanza.

L’aggiornamento del Registro dei titolari effettivi in Lussemburgo è avvenuto dopo l’esercizio da parte del fondo Elliott dell’opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack.

Le azioni, dopo la costituzione della società nel 2017, erano rimaste in portafoglio a Blue Skye, pur non avendo né diritti di governance né diritti economici. Blue Skye è la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, per intendersi. La precedente dichiarazione al Registro dei titolari effettivi in Lussemburgo mostrava i due finanzieri titolari del 25,0042% a testa, mentre Paul Singer figurava solo con il 49,99% del capitale.

In base allo statuto di Project Redblack, al momento del trasferimento delle azioni di classe C al detentore di azioni di classe A (ovvero il fondo Elliott), i titoli di classe C si trasformano automaticamente in titoli di classe B. Di conseguenza, ora Elliott detiene il 95,73%, mentre Blue Skye solo il 4,27%.

