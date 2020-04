Spadafora: “Dobbiamo riaprire ma nel rispetto della salute”

ULTIME NEWS – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora dall’aula del Senato ha parlato rispondendo al Question Time, in merito alle azioni intraprese per rilanciare l’intero comparto del mondo dello sport.

Le parole del Ministro: “Il Governo ha piena consapevolezza della drammaticità della situazione. Ci viene esposta anche dal confronto costante con tutti gli enti coinvolti. Abbiamo aperto un canale privilegiato col territorio per lo sport di base, per avere suggerimenti e notizie. I media si concentrano sul calcio, sulla ripresa dei campionati, ma sappiamo benissimo che gli va riconosciuto il valore giusto, ma lo sport non è solo il calcio ed il calcio non è solo la Serie A. Per questo abbiamo pensato a tutto il mondo degli sportivi per garantire maggiori tutele anche a chi non avrebbe potuto accedere ai fondi previsti dagli altri articoli del decreto”.

Continua Spadafora: “Nel decreto che ci apprestiamo ad approvare sono convinto che ci saranno altre risorse per gli addetti e che possa essere esteso anche a tutti i collaboratori per il mese di aprile. Ho inviato una lettera per chiedere a tutte le Federazioni per sapere come intendono attivare i protocolli in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti, oggi incontrerò i vertici del calcio, questo ci permetterà di sapere prima del 4 maggio se potremo riaprire e come. Consapevoli dell’importanza sociale ed economica, dobbiamo riaprire, ma nel rispetto assoluto della salute. Quindi gradualmente, potremo pensare di riaprire gli allenamenti, per campionati e allenamenti all’aperto valuteremo. La ripartenza va spinta, ma innanzitutto tutelando la salute”. Questo, invece, il pensiero della Uefa, cambiato rispetto a qualche settimana fa>>>

