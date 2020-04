Ripresa obbligatoria dei campionati? La Uefa rivede i propri piani

ULTIME NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, la Uefa avrebbe rivisto i propri piani per quanto riguarda il completamento dei campionati europei. Se nelle scorse settimane, infatti, l’organo europeo aveva quasi imposto la fine dei rispettivi tornei, ora sembra essere decisamente di manica più larga.

Per la prima volta però l’Uefa sembra aver iniziato a considerare altre ipotesi. Come, ad esempio, lo stop immediato di alcuni campionati, decidendo poi la graduatoria per le Coppe di lega in lega, sulla base di criteri che garantirà l’Uefa stessa.

Niente più minacce al Belgio, dunque, di escludere le squadre dalle coppe se la Pro League non dovesse riprendere. Rimane comunque in piedi anche l’ipotesi dei playoff per concludere i campionati. Terminare i tornei con una formula ridotta permetterebbe di ridurre le partite da giocare e garantirebbe più elasticità a un calendario che, anche per la stagione 2020/21, si prospetta intasato, tra coppe ad agosto, qualificazioni e impegni delle nazionali. E’ notizia di ieri, per altro, la sospensione definitiva di un altro importante campionato europeo: ecco quale>>>

