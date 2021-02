Sosa: “Inter più attrezzata del Milan per vincere lo scudetto” | News

Sosa: “L’Inter può vincere lo scudetto”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato su Marca del campionato italiano e della lotta scudetto. “Sta tornando ad essere quel campionato competitivo di un tempo. Ci sono più squadre in lotta per lo scudetto e questo lo rende un campionato molto seguito non solo in Italia ma anche all’estero, come ad esempio negli Emirati Arabi. Scudetto? Credo che l’Inter possa vincerlo. E’ più attrezzata sia dal punto di vista fisico che tecnico rispetto al Milan. Però è bello vedere che ci siano anche i rossoneri, anche se credo che dipenda molto dagli ‘umori’ di Ibrahimovic”. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>