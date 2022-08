Sky – UEFA e FPF: per Milan e Juventus multa, limitazioni a Inter e Roma

A breve il Milan , la Juventus , l' Inter e la Roma dovranno vedersela con la UEFA per il Fair Play Finanziario, per analizzare i risultati finanziari ottenuti nel corso dell'ultimo triennio. Nei prossimi giorni, secondo Sky, è previsto un comunicato ufficiale dalla UEFA in cui annuncerà le misure disciplinari nei confronti di 15 squadre, tra cui anche il Paris Saint-Germain, il Marsiglia, il Monaco, il Barcellona, l'Arsenal e il Besiktas dall'estero. Le società sono già state contattate e i vari Settlement Agreement sono già in fase di stesura, ma non ancora firmati.

Ovviamente nulla di particolarmente nuovo. Tutte le società se lo aspettavano. Variano le sanzioni in base alla squadra. Per l'Inter e la Roma, a quanto pare, oltre a una multa sarà anche limitata la rosa per le competizioni europee. Invece per il Milan e la Juventus è prevista solo una sanzione economica, come vi avevamo anticipato. Nei prossimi giorni a Istanbul ci sarà un incontro tra UEFA e società: il board dell'ECA infatti sarà in Turchia a poche ore dai sorteggi.