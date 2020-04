Sky, problemi sul sito: sconto al momento non disponibile per i clienti

ULTIME NEWS – E’ ormai un mese che la Serie A ha subito uno stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. Per questo motivo ‘Sky’, che detiene una parte dei diritti esclusivi di trasmissione delle partite del campionato, ha deciso di concedere ai suoi abbonati uno sconto fino al 31 maggio 2020 vista la mancanza di eventi sportivi. Uno sconto di 15,20 € per gli abbonati ai pacchetti ‘Calcio’ e ‘Sport’, di 7,60 € qualora il cliente ne possegga solo uno dei due. E’ possibile accedere alla procedura direttamente sulla pagina ‘Fai Da Te’ della pay TV per attivare autonomamente il tutto.

Peccato, però, che sia sito a momento appaia 'Error reading from remote server', ed è impossibile andare avanti con l'operazione. La sola cosa da fare è attendere i tempi tecnici che ci vorranno per far sì che questo errore venga sistemato al più presto.