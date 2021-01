SKY – Il Milan ha ritrovato la gamba nel derby. Su Ibrahimovic… | News

Il Milan ha ritrovato la condizione dopo il derby

Il Milan, dopo la sconfitta nel derby, è tornato ad allenarsi in vista della partita contro il Bologna. Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto punto sulla squadra rossonera dal centro sportivo di Carnago.

"Ibrahimovic è a Milanello. Ribadisco le scuse dello svedese alla squadra. Dal punto di vista tecnico il Milan ha ritrovato la gamba, perdendo la partita per un rigore e per una punizione. Rispetto alla partita contro l'Atalanta, un passo in avanti è stato fatto. Bisogna capire che scorie lascia questa sconfitta dal punto di vista psicologico. Non è una bella giornata per il Milan, soprattutto per quello che potrà succedere intorno alla squadra".