Siviglia, gol magnifico del Papu Gomez al debutto in Liga (Video)

Siviglia, debutto da sogno per il Papu Gomez

Debutto da sogno in Liga per il Papu Gomez. L’argentino, dopo aver esordito in Copa del Rey, è subentrato al minuto 57′ nel match contro il Getafe. Gli è bastata una mezz’ora di gioco per estrarre dal cilindro un gol magnifico che, di fatto, ha chiuso i giochi. Gli andalusi erano in vantaggio di un gol proprio fino al capolavoro di Gomez, arrivato al minuto 87′. L’ex numero 10 dell’Atalanta ha sferrato un sinistro violentissimo sotto la traversa da 25 metri. Due minuti dopo è arrivato anche il 3-0 definitivo di En Nesyri. Ecco il video.

