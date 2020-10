Singer-Friedkin, Milan e Roma in “sintonia”: similitudini e differenze

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le due proprietà americane di Milan e Roma, sintonia tra i due proprietari dei club: la famiglia Singer (Elliott) e Friedkin. Nell’analisi dei colleghi del Corriere dello Sport, si trovano alcune similitudini tra i due.

Sia Friedkin nell’ultimo anno che Singer qualche anno fa, hanno ereditato due società tutt’altro che sane economicamente. Hanno accettato il “rischio d’impresa“, con l’idea di risollevare le sorti storiche dei due club. Il Milan attualmente ha superato la Roma nel fatturato: rossoneri a 200 milioni, contro i 141 dei giallorossi. Perdite molto alte, però, ambo le parti: -195 Milan, -204 Roma.

PATRIMONIO – Secondo i colleghi della nota rivista finanziaria “Forbes”, il patrimonio di Singer (Elliott) è inferiore a quello di Friedkin: 3,6 miliardi contro 4,1 del giallorosso. Una differenza di circa 500 milioni di dollari, dovuta probabilmente al fatto che parliamo di due business diversi. La famiglia Singer possiede un hedge fund, Elliott, che investe e rivende. Friedkin invece è un imprenditore a tutto-tondo, perché costruisce progetti a medio-lungo termine.

Friedkin – sempre secondo quanto scrivono i colleghi del CorSport oggi in edicola – sta studiando Elliott per scoprirne i segreti visto che conosce da qualche anno in più il calcio italiano. I due si sono addirittura sentiti prima che Friedkin investisse nella Roma, per chiedere consigli e indicazioni. Insomma, c’è sintonia tra le proprietà di Milan e Roma. In campo ieri c’è stata battagliata, al netto di errori e sfortuna.

KAKA’ ANCORA PADRE: IL MESSAGGIO SOCIAL “ROSSONERO” >>>

“CHE INGIUSTIZIA SU IBRAHIMOVIC!!!”