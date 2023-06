Shock per Quincy Promes: condannato a 18 mesi di carcere

L'attaccante olandese Quincy Promes , oggi ancora sotto contratto con lo Spartak Mosca, è stato processato in seguito alle accuse di aver accoltellato un cugino durante una festa di famiglia. L'ex nazionale è stato, infatti, condannato a 18 mesi di carcere dal Tribunale di Amsterdam per aver accoltellato il cugino nel 2020, durante una lite in casa per il presunto furto di una collana.

Il 32enne olandese non era presente al momento della sentenza per paura di essere arrestato ed è rimasto in Russia. Il suo legale ha annunciato il ricorso. L'accusa aveva proposto il massimo della pena detentiva per questi reati che prevede due anni di carcere. Promes è stato condannato a una pena detentiva più lunga perché è un personaggio pubblico, nello specifico un calciatore. Il tribunale, inoltre, ha riconosciuto le aggravanti per non essersi assunto la responsabilità per il suo gesto. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler