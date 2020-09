ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Tardelli, ex ct dell’Irlanda, ha parlato dello Shamrock Rovers, avversario del Milan questa sera. Sarà una partita difficile per i rossoneri? Ecco il suo pensiero ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Contro gli irlandesi di facile non c’è nulla. La mia esperienza però mi porta a pensare che l’avversario del Milan non sia una squadra così forte“.

