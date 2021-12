Settore giovanile, i risultati delle partite di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata

Il Milan ha pubblicato sul sito ufficiale i risultati delle gare del settore giovanile disputate nelle giornate di Sant'Ambrogio e Immacolata

È continuata anche per Sant'Ambrogio e per l'Immacolata l'attività del Settore Giovanile rossonero. Al martedì le due sfide dell'U12 e dell'U11 contro i pari età dell'Alcione (vittoria per i primi, sconfitta di misura per i secondi) e l'ultimo appuntamento europeo per la Primavera di Giunti, che ha ben figurato contro un Liverpool che andava a caccia di punti per blindare la qualificazione: un pareggio che fa morale e conferma il buon momento dei rossoneri.