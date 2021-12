Settore giovanile: gli impegni nei giorni di Sant’Ambrogio e Immacolata

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha pubblicato gli impegni del settore giovanile nelle giornate di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata

L'attività del Settore Giovanile rossonero non si ferma e prosegue anche in un infrasettimanale festivo, tra Sant'Ambrogio e l'Immacolata: ben 7 le partite in programma tra martedì e mercoledì, con diversi impegni interessanti. Ultimo appuntamento europeo per la Primavera, che in Youth League riceve il Liverpool in una giornata dove saranno in campo U12 e U11. I classe 2010 giocheranno anche mercoledì, insieme all'U16 di Abate, all'U10 e all'U15 femminile.