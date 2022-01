Serie C – Ufficiale: Mirabelli nuovo direttore sportivo del Padova

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, riparte dalla terza serie. Sarà D.S. del Padova Calcio al posto di Sean Sogliano

Daniele Triolo

Ha trovato finalmente lavoro Massimiliano Mirabelli, che, come tutti ricorderanno, è stato direttore sportivo del Milan nel periodo in cui la società era di proprietà dell'imprenditore cinese Yonghong Li. Mirabelli, ex dirigente dell'Inter e in rossonero dall'aprile 2017 al luglio 2018, riparte dalla Serie C. Da qualche ora, infatti, ha assunto la carica di D.S. del Padova Calcio al posto di Sean Sogliano. Qui di seguito il comunicato ufficiale del club veneto.

"La società Calcio Padova comunica che a far data da oggi termina la collaborazione con il direttore sportivo Sean Sogliano ed il suo assistente Fabio Gatti. A Sean Sogliano e Fabio Gatti vanno la riconoscenza e stima della Società per quanto fatto in questi anni e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera.

Contestualmente, il Calcio Padova comunica che il ruolo di responsabile dell’area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova viene assunto da Massimiliano Mirabelli. La Società biancoscudata ha siglato con il dirigente un accordo fino al 30 giugno 2024".

In bocca al lupo a Mirabelli per il suo nuovo incarico. Da oggi, probabilmente, parlerà molto meno di Milan e dei rossoneri sugli organi di stampa. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

