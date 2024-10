Serie C, Marani sulle seconde squadre: “Inserite solo se ci sarà spazio”

Roma e Inter interessate al progetto

È importante ricordare che la Federazione ha la responsabilità della scelta: la Serie C supporta attivamente il progetto e, anche se sarebbe stato forse più facile opporsi, avrebbe così perso un'opportunità rilevante. Resta da vedere se in futuro ci sarà spazio per altre seconde squadre: la scorsa estate, solo una società non ha soddisfatto i requisiti, permettendo l’ingresso del Milan. Se si libererà un posto e una seconda squadra sarà pronta, si discuterà di questo inserimento. Tuttavia, nei ripescaggi, la priorità sarà data alle squadre di Serie C. Noi offriamo disponibilità per la formazione, ma durante i playoff non sarà consentito l'impiego di giocatori della prima squadra, per non alterare il livello della competizione.