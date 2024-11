Serie C, è una giornata storica: la Riforma Zola diventa realtà. Ecco cos’è

La Serie C è destinata a cambiare. Quest'oggi è stata presentata, ufficialmente, la famosa Riforma Zola durante il Social Football Summit . Il campionato di Serie C , dunque, diventerà sempre più giovane. Con la Lega Pro che rafforzerà ulteriormente il proprio impegno sul tema dello sviluppo e della formazione dei talenti.

Dalla stagione sportiva 2025-26 le premialità per l’impiego dei giovani provenienti dal settore giovanile arriveranno sino al 400%, il doppio rispetto a quanto già previsto per il campionato in corso, mentre nella stagione 2028-29, all’interno della lista settore giovanile, ogni club dovrà inserire un numero minimo di otto giovani formati all’interno della propria società. L'intento è quindi chiaro: fare in modo che i giovani prospetti del calcio italiano abbiano l'opportunità di crescere e imporsi anche sui palcoscenici più importanti. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Paulo Fonseca presenta la sfida alla vigilia. Ecco le sue parole