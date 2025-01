Serie C, penalizzate tre squadre: una di queste è nel girone del Milan Futuro

In Serie C scatta la penalizzazione per tre squadre e una di queste è nello stesso girone del Milan Futuro

Caos in Serie C. Nella giornata di ieri, il Tribunale Nazionale Federale ha emesso le sentenze relative alle penalizzazioni per le squadre di Turris, Novara e Rimini, con quest'ultima che gioca nel girone del Milan Futuro. Queste tre società, infatti, erano state deferite a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C, lo scorso 31 dicembre, per delle violazioni di natura amministrativa.